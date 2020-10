In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA das Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten offiziell zugelassen.

Dies sei ein wichtiger wissenschaftlicher Meilenstein in der Pandemie, hieß es. Remdesivir wird vom US-Konzern Gilead unter dem Namen "Veklury" vertrieben. Der Nutzen der Arznei besteht laut Studien insbesondere in einer Verkürzung der Genesungszeit. Die Weltgesundheitsorganisation hatte vergangene Woche allerdings erklärt, Remdesivir und andere potenzielle Corona-Medikamente hätten in weltweiten Testreihen wenig oder keinen Nutzen gezeigt.



In der EU war für Remdesivir bereits eine bedingte Marktzulassung erteilt worden. Gilead hatte das Medikament ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.