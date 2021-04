Die US-Gesundheitsbehörden haben eine Aussetzung der Impfungen mit dem Präparat von Johnson & Johnson empfohlen.

Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in sechs Fällen. Wie CNN berichtet, handelt es sich um Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren. Die Symptome sollen sechs bis 13 Tage nach der Impfung aufgetreten sein. Das Unternehmen Johnson & Johnson teilte mit, die Fälle seien bekannt. Ein klarer Zusammenhang sei aber bislang nicht nachgewiesen worden. Der Impfstoff sei in den USA bislang mehr als 6,8 Millionen Mal verabreicht worden.



Gestern wurde mit der Auslieferung in die EU begonnen. Auch die europäische Arzneimittelagentur prüft derzeit - ähnlich wie beim Impfstoff von Astrazeneca - einen möglichen Zusammenhang mit Thrombosefällen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 13.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Nun auch in Arztpraxen (Stand: 06.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.