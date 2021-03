Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Richtlinien für SchülerInnen in Klassenräumen während der Coronavirus-Pandemie geändert.

Der empfohlene Abstand wurde für die meisten Fälle halbiert. Wie die CDC mitteilte, sollten SchülerInnen in den Klassenräumen von Grundschulen künftig drei Fuß (gut 90 Zentimeter) Abstand halten, wenn sie Schutzmasken tragen. Dasselbe gelte für weiterführende Schulen, wenn in den dortigen Gemeinden das Übertragungsrisiko als niedrig eingestuft werde. Bei hohem Risiko gelte weiterhin ein Sicherheitsabstand von sechs Fuß.



Die CDC teilte mit, mit den angepassten Empfehlungen folge man neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die geänderten Richtlinien sollten dazu beitragen, Schulen wieder für den Unterricht zu öffnen, sagte CDC-Direktorin Walensky.



Drei Studien hatten laut CDC ergeben, dass es hinsichtliche der Corona-Zahlen keinen substanziellen Unterschied macht, ob in Schulen ein Abstand von drei oder sechs Fuß vorgeschrieben war - bei gleichzeitiger Maskenpflicht. Die Präsidentin der Lehrergewerkschaft "American Federation of Teachers", Randi Weingarten, kündigte an, die neuesten Forschungsergebnisse prüfen zu lassen.

