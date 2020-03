In den USA hat sich die Regierung mit den oppositionellen Demokraten auf ein Hilfsprogramm im Kampf gegen das Coronavirus verständigt.

Finanzminister Mnuchin sprach von einem Multi-Milliarden-Dollar-Paket. Es sieht nach seinen Worten unter anderen kostenlose Tests auf Ansteckung und Lohnfortzahlung bei Erkrankungen vor. Auch die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die demokratische Politikerin Pelosi, gab die Einigung bekannt. Der Kongress in Washington beschloss das Paket mit großer Mehrheit. Anfang kommender Woche soll der Senat darüber abstimmen.



Zuvor hatte US-Präsident Trump angesichts der Ausbreitung der Krankheit den nationalen Notstand ausgerufen. Jeder Bundesstaat solle Notfallzentren einrichten, sagte Trump auf einer Pressekonferenz in Washington. Der Präsident kündigte zudem an, dass die Zahl der Coronavirus-Tests massiv erhöht werden soll. Seit heute gilt in den USA das Einreiseverbot für Menschen aus dem Schengenraum.