In den USA hat die Auslieferung von Millionen Corona-Impfdosen begonnen.

Zahlreiche Lastwagen verließen heute das Werk des US-Pharmariesen Pfizer in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan. Der Transport des Serums erfolgt in Kisten, die in Trockeneis bei minus 70 Grad gelagert sind. Um alle Landesteile in den USA zu versorgen, sind jeden Tag auch 20 Flugzeuge im Einsatz. Bereits morgen sollen die ersten Bürgerinnen und Bürger mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer versorgt werden. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat empfohlen, im Dezember zuerst das Personal in den Kliniken und Pfegeheimbewohner zu impfen - das sind insgesamt 24 Millionen US-Bürger.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.