In den USA sollen wegen des Coronavirus 8,3 Milliarden Dollar Finanzhilfen bereitgestellt werden.

Das Repräsentantenhaus will in den kommenden Stunden über einen entsprechenden Gesetzentwurf abstimmen, wie die demokratische Oppositionsführerin Pelosi in Washington mitteilte. Auch in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, signalisierten die regierenden Republikaner und die oppositionellen Demokraten überparteiliche Unterstützung für das Finanzpaket.



Von dem Geld sollen drei Milliarden Dollar in die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen gegen das Coronavirus fließen. Rund 2,2 Milliarden Dollar sind für Präventionsmaßnahmen vorgesehen. In den USA gibt es derzeit rund 100 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Zehn Menschen starben.