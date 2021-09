In der Corona-Pandemie lockern die USA das Einreiseverbot für Geimpfte. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, die Neuregelung gelte ab November. Ausländische Staatsbürger müssten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein, wenn sie in die USA kommen wollten. Vor dem Flug müssten sie einen Nachweis über die Impfung zeigen und ein negatives Ergebnis eines Tests, der maximal drei Tage alt sei.

Ungeimpfte US-Staatsbürger, die in die USA reisen, müssen dem Plan zufolge innerhalb eines Tages vor ihrer Abreise dorthin negativ auf das Coronavirus getestet werden. Für vollständig geimpfte Passagiere gebe es keine Quarantäne, hieß es weiter.



Das Einreiseverbot galt unter anderem auch für EU-Bürger und Briten. Es war im März 2020 verhängt worden und auch in den USA zuletzt zunehmend umstritten. Unter anderem aus der Reisebranche wurde schon lange eine Lockerung zumindest für gegen das Coronavirus geimpfte Reisende gefordert.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 20.09.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 14.09.)



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 20.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 19.09.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.