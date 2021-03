US-Präsident Biden hat die Bundesstaaten aufgefordert, allen Erwachsenen bis zum 1. Mai das Recht auf eine Impfung einzuräumen. Das teilte er in der ersten großen Fernsehansprache seiner Amtszeit mit.

Um die Impfungen zu beschleunigen, sollten die Priorisierungen aufgehoben und mehr Orte geschaffen werden, an denen man sich impfen lassen könne. Weitere 4.000 Soldaten würden für die Impfkampagne abkommandiert. Darüber hinaus wolle er mehr Menschen die Impfungen durchführen lassen, darunter Medizinstudenten, Tier- und Zahnärzte. Zudem würden mehr Impfdosen an die etwa 950 teilnehmenden Gesundheitszentren und bis zu 20.000 teilnehmenden Apotheken verteilt, damit sich die Bürger näher an ihrem Wohnort impfen lassen könnten. Sein Ziel sei es, betonte Biden, dass sich die Amerikanerinnern und Amerikaner zumindest in kleineren Gruppen zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli versammeln dürften.

