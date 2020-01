In den USA hat die Regierung wegen des neuartigen Corona-Virus den Gesundheits-Notstand ausgerufen.

Gesundheitsminister Azar erklärte in Washington, Nicht-US-Bürgern, die sich in den vergangenen zwei Wochen in China aufgehalten hätten, werde von Sonntag an die Einreise verweigert. Ausnahmen gibt es nach seinen Angaben für enge Familienmitglieder von Amerikanern und für Ausländer mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung. US-Bürger, die sich in der besonders von der Lungenkrankheit betroffenen Provinz Hubei aufhielten, sollen zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt werden. In den USA gibt es bislang sechs bestätigte Infektionsfälle.



In Deutschland wurde am Abend ein siebter Fall bekannt. Es handelt sich erneut um einen Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Stockdorf bei München. In der chinesischen Stadt Wuhan landete am späten Abend ein Flugzeug der Bundeswehr, um rund 100 Deutsche und 40 Angehörige mit anderer Staatsangehörigkeit zurückzuholen. Sie sollen am Mittag in Frankfurt am Main landen und dann für 14 Tage in einer Bundeswehr-Kaserne im pfälzischen Germersheim in Quarantäne kommen.