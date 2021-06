Die USA wollen eine halbe Milliarde Impfdosen gegen das Coronavirus an ärmere Länder verteilen.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, sollen die Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer an 92 Länder mit niedrigem Einkommen sowie an die Afrikanische Union gespendet werden. 200 Millionen Dosen sollen zwischen August und Ende des Jahres geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022. Medienberichten zufolge kauft die US-Regierung die Impfdosen zum Selbstkostenpreis.



Weiter hieß es, dass Präsident Biden während seiner laufenden Europareise andere Demokratien dazu aufrufen werde, die globale Versorgung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen zu unterstützen. Biden ist im englischen Cornwall, wo heute ein Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson geplant ist. Von morgen bis Sonntag nimmt er dort am Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen teil.

