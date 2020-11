In den Vereinigten Staaten breitet sich das Coronavirus nahezu unvermindert aus.

Die Gesundheitsbehörden verzeichneten innerhalb von 24 Stunden 142.732 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging.

Am gleichen Tag der Vorwoche waren es noch rund 133.000 gewesen. Der bislang höchste Wert war mit etwas mehr als 200.000 Neuinfektionen am Freitag registriert worden.



Insgesamt haben sich in den USA mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 12,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 256.000 Erkrankte an oder mit dem Erreger.

