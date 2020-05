Die USA haben Kritik der Bundesregierung am Zahlungsstopp für die Weltgesundheitsorganisation nach Presseinformationen zurückgewiesen.

Laut "Süddeutscher Zeitung" heißt es in einem Schreiben von Außenminister Pompeo, die höchste Priorität der Vereinigten Staaten gelte nicht öffentlichkeitswirksamen Gesten und kleinlicher Politik, sondern dem Schutz von Leben. Gerichtet gewesen sei das Schreiben an Bundesaußenminister Maas. Dieser hatte die Entscheidung von US-Präsident Trump kritisiert, der WHO kein Geld mehr zu überweisen. Eine der besten Investitionen im Kampf gegen die Pandemie sei es vielmehr, die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation zu stärken, etwa bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen.



Trump hatte der WHO unter anderem vorgeworfen, sich wie eine PR-Agentur Chinas zu verhalten. Peking selbst hielt der US-Präsident vor, das Virus nicht eingedämmt und den Rest der Welt nicht frühzeitig informiert zu haben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas und Kindergarten weitergehen könnte

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Gastronomie: Welche Perspektiven gibt es für Cafés, Kneipen und Restaurants?

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten