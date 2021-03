Die USA wollen offenbar allen Erwachsenen im Land bis zum 1. Mai eine Impfung gegen das Coronavirus anbieten.

Präsident Biden werde bei einer TV-Ansprache am Abend eine entsprechende Anordnung verkünden, berichteten Medien unter Berufung auf hochrangige Regierungsmitarbeiter. Zudem wolle Biden seine Pläne vorstellen, wie die USA bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli zu mehr Normalität zurückkehren könnten, heißt es. Die Aussicht sei gut, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner dann den Nationalfeiertag in kleinen Gruppen feiern dürften.

