Mithilfe eines ursprünglich für Kriegszeiten entwickelten Gesetzes hat US-Präsident Trump dem Autohersteller General Motors die Produktion von Beatmungsgeräten befohlen.

Das Unternehmen müsse Verträge zur Produktion von Beatmungsgeräten annehmen und mit Priorität durchführen, erklärte das Weiße Haus. Das Gesundheitsministerium werde angesichts der Corona-Epidemie die Zahl der zu produzierenden Apparate festlegen. Beatmungsgeräte werden in Krankenhäusern in großer Zahl gebraucht, um an der Lungenkrankheit Covid-19 leidende Patienten zu versorgen.



General Motors habe Zeit verschwendet, erklärte Trump. Bisherige Verhandlungen mit dem Unternehmen seien zwar produktiv gewesen; der Kampf gegen das Coronavirus sei aber zu dringlich, um bei der Auftragsvergabe weiterhin den normalen Weg zu gehen.