Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien wollen die Niederlande Flugpassagiere von dort nicht mehr einreisen lassen.

Das Verbot von Flügen aus dem Vereinigten Königreich werde von heute an zunächst bis zum 1. Januar gelten, teilte die Regierung in Den Haag mit. Bereits Anfang Dezember sei in den Niederlanden ein Virus mit der in Großbritannien beschriebenen Mutation identifiziert worden, hieß es weiter.



Wegen der raschen Ausbreitung der neuen Variante des Virus in Großbritannien hatte die britische Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Johnson. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.