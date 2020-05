Der Berliner Senat hat in einer Sondersitzung Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

Neben Angehörigen zweier Haushalte dürfen sich bis zu fünf Menschen etwa zu Hause oder im Freien treffen. An besonderen Familienzusammenkünften dürfen bis zu 50 Menschen teilnehmen. Vom Wochenende an soll es für Demonstrationen keine Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr geben. Ab dem 2. Juni sind Open-Air-Veranstaltungen wie Konzerte oder Filmvorführungen mit bis zu 200 Teilnehmern möglich. Auch Kneipen und Bars sowie Fitness-Studios in Berlin sollen erstmals unter Auflagen wieder öffnen können.