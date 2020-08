Wegen der steigenden Infektionen mit dem Coronavirus gilt in Frankreich seit heute eine verschärfte Maskenpflicht.

So muss an allen öffentlichen Orten und in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In einigen Departements gilt dies grundsätzlich auch im Freien. In Großbritannien sollen ab der kommenden Woche zwei neue Arten von Schnelltests auf eine Ansteckung bereitgestellt werden. Gesundheitsminister Hancock sagte, diese lieferten in weniger als 90 Minuten Ergebnisse und könnten so dabei helfen, Übertragungsketten schnell zu unterbrechen.



In Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne haben die Behörden erneut zahlreiche Einschränkungen verfügt. Die meisten Geschäfte, Gastwirtschaften und Hotels müssen ab Mittwoch geschlossen bleiben. Der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Andrews, erklärte, die Bürgerinnen und Bürger seien aufgerufen, von Zuhause aus zu arbeiten. Die Maßnahmen sollen für mindestens sechs Wochen gelten.

