In Deutschland liegt eine Menge Impfstoff auf Halde. Die Kritik daran in der öffentlichen Debatte wird lauter.

Laut dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums sind in Deutschland bis zum 10. März gut 8,4 Millionen Dosen verimpft worden. Bis zu diesem Tag sind ebenfalls laut Ministerium 12,5 Millionen Dosen geliefert worden. Damit sind mehr als vier Millionen Dosen, also ein Drittel der Impfstoffmenge, noch nicht verabreicht worden.



Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung stellt auf seiner Seite dar, wie das Verhältnis zwischen gelieferten und verabreichten Dosen sich gestaltet. Die Ausschöpfung der wöchentlichen Impfkapazität liegt demnach bei 65 Prozent. Der Prognose des Instituts zufolge werden die Erstimpfungen der Risikostufe 1 Mitte März verabreicht, der Risikostufe 2 bis Ende April, Risikostufe 3 bis Anfang Juni, Stufe 4 bis Mitte Juli, Stufe 5 bis Ende August und alle übrigen "später".



Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Weigeldt, kritisierte im Deutschlandfunk, dass die Corona-Impfungen in den Praxen voraussichtlich erst Mitte April beginnen. Die Hausärzte seien nicht nur bereit, sie scharrten schon seit Wochen ungeduldig mit den Hufen. Er könne nicht verstehen, dass man sozusagen das Volk im Lockdown halte, statt es zu impfen.



Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, forderte gar, dass niedergelassene Ärzte über die Impfreihenfolge ihrer Patienten selbst entscheiden dürfen sollten. "Zu viele Vorgaben und Prüfverfahren halten uns nur unnötig auf. Das sollten wir unbedingt vermeiden", erklärte er der "Rheinischen Post" gegenüber.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) hielt im ZDF dagegen, dass Impfungen in Impfzentren am schnellsten voran gingen, und es erst sinnvoll sei, in Arztpraxen zu gehen, wenn hinreichend Serum vorhanden sei. Der limitierende Faktor sei weiterhin, wie viel Impfstoff geliefert werde. Zu den Impfstoffen auf Lager sagte Kretschmer, dass es sich dabei um Dosen für die zweite Impfung handle sowie Reserven, falls es eine Störung oder eine Havarie in einer Fabrik gebe. Aus diesen Gründen müsse es genügend Rücklagen geben.



Die Bundesregierung hatte versprochen, dass jeder Bürger bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot erhalten kann. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte vor Kurzem angekündigt, dass sie in der EU ab April 100 Millionen Dosen Impfstoff pro Monat erwarte. Vizekanzler Scholz sprach von bis zu zehn Millionen Impfungen, die ab Ende März in Deutschland pro Woche verabreicht werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.