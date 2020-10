Einige mittel- und osteuropäische Staaten verzeichnen sprunghaft ansteigende Corona-Infektionszahlen. Besonders in Tschechien zeigen sich die Gesundheitsbehörden alarmiert: vier Tage hintereinander mussten sie neue Rekordwerte bekanntgeben.

Allein am Freitag wurden den Behörden über 8.600 neue Fälle gemeldet, fast 3.300 mehr als am Vortag. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Tschechien ist der Anteil der Personen mit nachgewiesener Corona-Infektion sehr hoch: In dem Land leben rund 10,7 Millionen Menschen. Seit Beginn der Pandemie gab es dort 905 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.



Ministerpräsident Babis gab bekannt, dass wegen der schnell steigenden Zahl der Neuinfektionen ab Montag Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten geschlossen werden. Das gilt zunächst zwei Wochen lang. Kritik an der Krisenkommunikation der Regierung kam von Ex-Präsident Klaus. Es sei unseriös, den Bürgern Angst einzujagen und ihnen mit weiteren Verschärfungen zu drohen.

Auch Polen, Ukraine und Russland stark betroffen

Auch in Polen, in der Ukraine und in Russland melden die Behörden zahlreiche Neuinfektionen. Alleine in Russland waren es rund 12.800 binnen 24 Stunden, so viele wie nie zuvor. Russland steht damit - nach den USA, Indien und Brasilien - auf Platz vier der Länder mit den meisten Ansteckungsfällen.



Die polnische Regierung hat die Auflagen in der Corona-Pandemie verschärft. Ab sofort müssen in den Straßen immer Mund- und Nase-Bedeckungen getragen werden.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.