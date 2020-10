Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit fordert mehr Zurückhaltung bei der Beurteilung des besonderen schwedischen Wegs in der Corona-Krise.

In Schweden seien keine Idioten am Werk, sagte Schmidt-Chanasit dem Deutschlandfunk. Er warnte vor einer intellektuellen Überheblichkeit und meinte, es wäre absolut falsch, aus Deutschland mit dem erhobenen Zeigefinger zu agieren.



Schmidt-Chanasit betonte, in Schweden seien wie in jedem Land Probleme aufgetreten, auf die dann reagiert werde. Das sei normal in einer Pandemie, für die es keine Blaupause gebe.

"Verbote alleine reichen nicht aus"

Der Virologe plädierte für einen Ausgleich zwischen klaren Verboten und Angeboten an die Menschen. Verbote alleine reichten nicht aus in einer Pandemie, die mehrere Monate, vielleicht einige Jahre dauere. Insofern halte er den schwedischen Weg durchaus für realistisch, hob der Hamburger Virologe hervor. Wie erfolgreich der Ansatz sei, werde man am Ende sehen.

Schwedens Kurs seit langem in der Diskussion

Schwedens Corona-Kurs wird seit dem Frühjahr weltweit diskutiert. Beachtung finden einerseits die relativ geringen Restriktionen, andererseits aber auch die relativ hohe Zahl der Toten, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen.

