Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek rechnet nicht mit schnellen Erfolgen bei der Medikamentenforschung gegen Covid-19.

Ciesek sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie glaube nicht, dass 2021 ein Durchbruch kommen werde. Eine Pille, die man zu Beginn der Erkrankung einnimmt und die eine schwere Erkrankung verhindert, werde es im nächsten Jahr noch nicht geben. Bisher seien die Daten aus der Arzneimittelforschung "enttäuschend", sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Uniklinik in Frankfurt. Es müsse dringend zu den Spätfolgen der Krankheit geforscht werden. Dieser Komplex sei bislang zu wenig untersucht worden.



Dennoch erwartet Ciesek 2021 eine schrittweise Verbesserung der Pandemielage. Ein Grund dafür sei der Beginn der Impfungen. In diesem Zusammenhang warnte Ciesek jedoch davor, den zeitlichen Versatz zu unterschätzen. Zwischen Neuansteckung und Tod bei schwerem Verlauf lägen oft "viele, viele Wochen". Mit einem Rückgang der Übersterblichkeit rechnet sie "grob geschätzt vielleicht im März". Bis dahin seien die anderen Maßnahmen "unsere einzige Waffe".

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.