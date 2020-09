Für viele Urlauberinnen und Urlauber in Deutschland sind die Ferien vorbei - der Ärger mit Reisen, die wegen der Corona-Krise storniert wurden sowie mit Kosten, die Veranstalter oder Flugunternehmen nicht erstatten wollen, bleibt.

Anfang Juli hatte der Bundestag per Gesetz beschlossen, dass Kunden bei einer geplatzten Reise auf Wunsch ihr Geld zurückbekommen und keine Gutscheine aktzeptieren müssen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt gilt für einen Pauschalreisevertrag: "Verbraucher, die einen Gutschein ablehnen, behalten entsprechend der Vorgaben der EU-Pauschalreiserichtlinie ihren Erstattungsanspruch in Geld."

Kunden werden hingehalten

Die Reiseveranstalter müssten demnach das Geld innerhalb von 14 Tagen zurückzahlen. Eine Rückzahlung der bereits gezahlten Gelder erfolge allerdings nur selten, Gutscheine würden oft trotz Ablehnung einfach zugesandt.



Bei einer drohenden Insolvenz des Reiseveranstalters könnten Verbraucher leer ausgehen. Die Verbraucherzentrale Bremen empfiehlt, in solch einem Fall, per Einschreiben mit Rückschein dem Unternehmen eine Frist zu setzen und den vollständigen Reisepreis zurückzufordern.

Urteil: Erstattung auch ohne Reisewarnung denkbar

Am 17.8.2020 hat das Amtgericht Frankfurt/Main entschieden: Bei einer vom Kunden wegen der Corona-Gefahr stornierten Reise muss der Veranstalter unter Umständen auch ohne vorliegende Reisewarnung den Preis voll erstatten (32 C 2136/20).



Der Kläger hatte am 7. März dieses Jahres eine für Mitte April geplante Reise in den Golf von Neapel storniert. Der Veranstalter hatte auf einem Teil des Reisepreises als Stornierungsgebühr bestanden, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorgelegen habe.



Das Gericht stellte aber geringere Ansprüche an einen Rücktritt vom Reisevertrag aus unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen, bei denen der Veranstalter voll erstatten muss. Grundsätzlich seien hier keine allzu strengen Anforderungen zu stellen, führte das Gericht aus. Reisewarnungen für das Reisegebiet seien nicht zwingend erforderlich und es genüge bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Virus. Dies sei zum Zeitpunkt der Reisestornierung bereits für ganz Italien der Fall gewesen. Das Urteil ist rechtskräftig.



(Stand 06.09.2020)

