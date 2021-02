Die EU-Kommission hat Vorschläge unterbreitet, um Lieferengpässe bei der Impfstoff-Produktion zu beheben.

In einem Schreiben von Kommissionspräsidentin von der Leyen und der portugiesischen Ratspräsidentschaft an die EU-Staats- und Regierungschefs heißt es, die Kommission solle mit Mitteln aus dem EU-Haushalt den Ausbau oder die Umwidmung bestehender Produktionsstätten unterstützen. Zudem könnten der Neubau von Werken und die Zusammenarbeit zwischen Herstellern gefördert werden. Ziel sei es, mehr Impfstoff herzustellen. Es müssten alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, um den europäischen Bedarf zu decken.



In dem Papier wird auch um Unterstützung für ein neues Programm der EU-Kommisson geworben, das die Europäische Union besser gegen biologische Gefahren schützen soll.

