Der Kinoverband HDF beklagt vor der offiziellen Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser einen bundesweiten Flickenteppich für die Branche.

Es müsse einheitliche Regelungen zur Neueröffnung geben, teilte der Verband mit. Die Länder sollten bis Donnerstag noch nachbessern. Die Auflagen, unter denen die Kinos am 1. Juli wieder öffnen dürften, seien teilweise noch ungeklärt, intransparent oder nicht verhältnismäßig. Die uneinheitlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der einzelnen Länder seien eine große Herausforderung. Die Vorstandsvorsitzende Berg sagte, die Menschen hätten nach der Zwangspause wieder enormes Interesse daran, Unterhaltung und Kultur in Gemeinschaft und außerhalb der eigenen vier Wände zu erleben.



Kino- und Verleihverbände hatten sich auf den 1. Juli als Datum für die bundesweite Wiedereröffnung geeinigt und seit Wochen daraufhingearbeitet. Viele Kinos in Deutschland haben aber bereits wieder geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.