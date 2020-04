Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Schulen schrittweise ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Es gibt aber Sonderregelungen für einzelne Bundesländer. Wir geben einen Überblick über die unterschiedlichen Maßnahmen.

Länder haben auch in Corona-Krise Hoheit über Bildungsbereich

Bund und Länder haben entschieden, dass es Vorbereitungen geben soll, um den Schulbetrieb ab dem 4. Mai zunächst für Abschlussklassen, Prüfungen und Schüler vor einem Schulwechsel wieder aufzunehmen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Schutzkonzepte - zum Beispiel für Schulbusse und Klassenräume - sollen die Kultusminister bis zum 29. April vorlegen. Die Notbetreuung in Kitas soll auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden.



Im föderalen System sind allerdings die Länder zuständig für den Bildungsbereich. Nicht alle Länder wollen ihre Schulen zum gleichen Zeitpunkt öffnen - auch weil die Sommerferien in den Ländern unterschiedlich beginnen. Sie haben sich deshalb auf eine flexible Regelung verständigt. Das haben die einzelnen Bundesländer vor (Stand: 20.4., 11 Uhr):

Baden-Württemberg

Ab dem 4. Mai beginnt in Baden-Württemberg der Unterricht für alle Schüler an allgemeinbildenden Schulen, die im laufenden oder kommenden Jahr eine Abschlussprüfung ablegen müssen. Sie sollen zunächst in den Hauptfächer unterrichtet werden. Die Abiturprüfungen wurden auf den 18. Mai verlegt. Schüler weiterer Altersstufen könnten erst später wieder in die Schulen zurückkehren, teilte Kultusministerin Eisenmann (CDU) mit. Auch Grundschüler der vierten Klasse müssten vorerst zu Hause bleiben.

Bayern

Bayern will mit dem regulären Schulbetrieb erst ab 11. Mai schrittweise wieder beginnen. "Wir werden das vorsichtiger und etwas zurückhaltender angehen", sagte Ministerpräsident Söder (CSU). Man habe Spielräume und einen Rahmen entwickelt, weil die Länder unterschiedlich betroffen seien. Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen sowie Meisterklassen dürfen allerdings schon ab dem 27. April wieder für gezielte Prüfungsvorbereitungen zurück an die Schulen - allerdings in kleineren Gruppen. Ausstehende Klausuren wurden für sie größtenteils gestrichen, damit sich die Schülerinnen und Schüler auf ihre Prüfungen vorbereiten können.



Ministerpräsident Söder sagte der "Passauer Neuen Presse", niemand solle wegen Corona um seine Versetzung gebracht werden. "Wir überlegen großzügige Versetzungen auf Probe und wir werden dieses und nächstes Schuljahr die Lehrpläne entsprechend anpassen", führte der CSU-Politiker weiter aus.

Berlin

Für die Abiturientinnen und Abiturienten in Berlin finden die Prüfungen wie geplant ab heute statt. Bildungssenatorin Scheeres sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, es gehe darum, dass auch die Berliner Jugendlichen in ganz Deutschland an Hochschulen studieren könnten. Bereits eine Woche später sollten dann auch die Zehntklässler wieder unterrichtet werden.

Brandenburg

In den Schulen sollen konkrete Abstands- und Hygieneregeln vor Ort festgelegt werden. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres können nach diesen entsprechenden Vorbereitungen wieder stattfinden, heißt es von der Landesregierung. Die Abiturprüfungen sollen ab heute stattfinden.



Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" dürfen ab dem 27. April wieder zur Schule gehen. Damit werden die Abschlussklassen, die in diesem Jahr den Mittleren Abschluss (Fachoberschulreife) oder die Erweiterte Berufsbildungsreife machen, wieder unterrichtet. Gleiches gilt für die berufsbildenden Schulen sowie die Abschlussklassen der dualen Ausbildung.



Weitere Informationen zu Schulöffnungen in Brandenburg gibt es hier.

Bremen

In Bremen dürfen Prüfungen und ab dem 27. April prüfungsvorbereitender Unterricht für die 10. Klassen, die Vorkurse der gymnasialen Oberstufen, die Prüfungsklassen der vorschulischen Bildungsgänge und in der dualen Ausbildung stattfinden.

Hamburg

Ab dem 27. April sollen in Hamburg schrittweise Angebote in Schulen wieder aufgebaut werden. Das bedeutet: Zunächst bekommen die Abschlussklassen wieder Unterricht. Ab dem 4. Mai dürfen wenige weitere Klassen unterrichtet werden, etwa die Klassen vier und auch das vorletzte Jahr vor dem Abitur, hieß es bei der Pressekonferenz des Senats.



Zukünftig soll an den Schulen gelten: Der Abstand soll in den Klassen eingehalten werden können. Klassen werden dazu in zwei Gruppen eingeteilt und abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet. Eine Lerngruppe soll nur in einem Klassenraum Unterricht bekommen, Raumwechsel sollen so vermieden werden. Die Schulen sollen mehr Freiheiten für verschiedene Konzepte bekommen, so soll Unterricht auch nachmittags möglich sein.

Hessen

In Hessen wird der reguläre Schulbetrieb ab dem 27. April schrittweise wieder aufgenommen. Zunächst beginnt der Unterricht für die Abschlussjahrgänge unter anderem an Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien sowie die vierte Jahrgangsstufe der Grundschulen, der Sprachheilschulen und der Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen oder Hören. Aufgrund der Corona-Krise können die Schüler in Hessen nicht sitzenbleiben. "Da die Leistungsbewertung in diesem Schulhalbjahr nur eingeschränkt möglich sein wird, soll in der Regel eine Versetzung erfolgen", teilte das Kultusministerium mit.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sollen am 27. April in bestimmten Schularten die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 den Unterricht wieder aufnehmen, soweit noch in diesem Schuljahr zentrale Prüfungen anstehen. In einem zweiten Schritt sollen ab dem 4. Mai Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, die im Schuljahr 2020/21 ihre Prüfungen ablegen, den Unterricht wieder besuchen können.

Niedersachsen

In Niedersachsen beginnt ab dem 27. April der Unterricht lediglich für die Jahrgänge 10 und 13, teilte Kultusminister Tonne mit. Für die Viertklässler startet der Unterricht am 4. Mai, für die Zwölftklässler am 11. Mai. Die 3., 9. und 10. Klassen kehren am 18. Mai zurück in die Schulen. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni folgen dann die übrigen Klassen.

Nordrhein-Westfalen

"Nach einer Vorbereitungszeit für Schulleitungen, Lehrkräfte und anderes Personal ab dem 20. April 2020 sollen die Schulen wenige Tage später für die Schülerinnen und Schüler wieder öffnen, für die Abschlussprüfungen anstehen", hat das NRW-Schulministerium mitgeteilt. Der Unterricht soll am 23. April beginnen.



Ministerpräsident Laschet erklärte, ab dem 12. Mai seien die Abiturprüfungen geplant, hinzu komme der Abschluss der früheren Mittleren Reife. "Und genau die Klassen sind es, die in der nächsten Woche wieder in den Unterricht gehen können." Ab dem 4. Mai sollten dann auch Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die im nächsten Jahr ihre Prüfungen haben, hinzukommen sowie die letzte Grundschulklasse.



Im laufenden Schuljahr sollten Schüler grundsätzlich in die nächst höhere Jahrgangsstufe versetzt werden, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Der Westdeutsche Rundfunk berichtete am 16.4., dies müsse der Landtag aber noch beschließen.

Rheinland-Pfalz

Zunächst sollen zum 27. April Abiturientinnen und Abiturienten und vor Prüfungen stehende Berufsschüler mit dem Unterricht starten. Ab dem 4. Mai folgen dann Viertklässler sowie Schülerinnen und Schüler mit Abschlussprüfungen im kommenden Jahr. Wie Bildungsministerin Hubig mitteilte, sollen Klassen und Kurse in zwei Gruppen geteilt werden, die im Wochenrhythmus jeweils abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen. Jede Schule erhalte zudem einen Hygieneplan.

Sachsen

Sachsen will die Schulen für Schüler aller Abschlussklassen öffnen, zunächst ab heute für das Personal, ab dem 22. April auch für die Schüler . Damit wolle man den Schülern, die kurz vor ihren Prüfungen stehen, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss gezielt vorzubereiten, teilte Kultusminister Piwarz (CDU) mit. Regulärer Unterricht findet vorerst nicht statt.

Sachsen-Anhalt

In den Schulen in Sachsen-Anhalt sollen ab Donnerstag wieder Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen stattfinden. Ab dem 4. Mai sollen Abiturprüfungen stattfinden, die Realschulprüfungen finden eine Woche später statt. Für die Prüfungsvorbereitung dürfen Abschlussklassen ab Donnerstag kommender Woche wieder zur Schule. Die Jahrgänge, die im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen machen, sollen ab dem 4. Mai wieder unterrichtet werden. Wann der Unterricht für die restlichen Schüler wieder losgeht, ist nach Angaben des Bildungsministeriums noch offen.

Schleswig-Holstein

Schulen und Kitas bleiben bis zum 4. Mai geschlossen. Die Abiturprüfungen finden allerdings ab dem 21. April statt.

Thüringen

Auch in Thüringen sollen Abiturienten bereits vom 27. April an wieder zurück in die Schulen, wie Ministerpräsident Ramelow (Linke) ankündigte. Am 4. Mai sollen dann die Jahrgänge folgen, die in diesem Jahr andere Prüfungen ablegen müssen.

Leopoldina: Schulen schrittweise öffnen

Eine Grundlage für die Debatte waren die Empfehlungen der nationalen Wissenschafts-Akademie Leopoldina. Sie empfahl eine schrittweise Öffnung der Schulen. Allerdings sollte ihrer Ansicht nach zunächst der Unterricht für Grundschüler und die Sekundarstufe I wieder beginnen.



Kitas sollten der Leopoldina zufolge bis zu den Sommerferien im Notbetrieb bleiben und nur Fünf- bis Sechsjährige mit höchstens fünf Kindern im Raum auf den Übergang in die Grundschule vorbereiten.

