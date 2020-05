Nach dem Willen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder sollen die Schulen mit "teilweisem Präsenzunterricht" schrittweise wieder öffnen. Ein ähnliches Vorgehen hatte bereits die Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossen. Wir geben einen Überblick über die Pläne und die Umsetzung in den Ländern.

Was wurde bislang festgelegt?

Nach dem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderregierungschefs soll der Schulbetrieb bis zu den Sommerferien schrittweise wieder aufgenommen werden - unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Diese gelten für Unterricht, Pausen und die Schulbusse. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf sowie sonderpädagogischem Förderbedarf sollen schnell „gezielte pädagogische Präsenzangebote“ an den Schulen erhalten. Bis zu den Sommerferien sollen alle Schülerinnen und Schüler unter Auflagen und schrittweise an ihre Schulen zurückkehren können. Eine Betreuung für weitere Kindere soll durch eine stufenweise und flexible Erweiterung der Notbetreuung ermöglicht werden.Abschlussklassen, ältere Grundschüler und Klassen, die nächstes Jahr Prüfungen ablegen, sind bereits vielerorts wieder an den Schulen. Einen Normalbetrieb wird es aber weiterhin noch nicht geben. Die Einzelheiten regeln die Länder.



Die Kultusministerkonferenz begrüßte die Entscheidung von Bund und Ländern zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs in der Corona-Pandemie. "Der heutige Beschluss ist wegweisend", erklärte KMK-Präsidentin Stefanie Hubig. Die weiteren Öffnungen seien in den Ländern auf der Basis des KMK-Beschlusses vom 28. April bereits vorbereitet worden.



Laut diesem Rahmenkonzept der Ministerrunde sollen alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland vor den Ferien in die Schule zurückkehren - aber nicht für den gewohnten Stundenplan. Vielmehr sollen die rund elf Millionen Kinder und Jugendlichen die Schule tage- oder wochenweise besuchen.



Die KMK-Präsidentin und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig nennt drei Gründe: die allgemeinen Hygienevorgaben, die verkleinerten Lerngruppen und die notwendige Wahrung des Abstands. Nach den Empfehlungen der Minister soll daher eine Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen daheim ausgebaut werden.

Jede Schule braucht einen Hygieneplan

Hubig sagte, maßgeblich für das Vorgehen an den Schulen werde sein, wie sich das Infektionsgeschehen entwickle. Ob die Schüler einzelne Tage oder wochenweise in die Schulen zurückkehrten, werde jedes Land für sich entscheiden. Der Unterricht in den kleineren und räumlich getrennten Lerngruppen soll auch zeitversetzt laufen. Sportunterricht soll es nur geben, wenn die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet ist.



Konkret bedeutet das unter anderem: Jede Schule braucht einen Hygieneplan, in dem es um regelmäßiges Händewaschen, die Abstandsregeln und die Regeln zum Husten und Niesen geht. Außerdem soll häufig gelüftet werden, Toiletten und stark benutzte Bereiche sollen regelmäßig gereinigt werden. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die zu den Risikogruppen gehören, dürfen zu Hause bleiben.



Forscher um Christian Drosten hatten wegen der Corona-Ansteckungsgefahr unlängst vor der uneingeschränkten Öffnung von Schulen und auch von Kitas gewarnt. Denn laut einer Studie könnten Kinder das Virus genau so verbreiten wie Erwachsene. Hierzu liegen allerdings bislang sehr unterschiedliche Erkenntnisse vor. Mehr zu diesem Thema können sie hier lesen.

Keine Mundschutz-Pflicht in den Schulen

Das Abstandsgebot gilt nicht nur für das Klassenzimmer, sondern auch für den Pausenhof und die Essenszeiten. Eine Pflicht, in den Schulen einen Nase-Mund-Schutz zu tragen, ist in dem KMK-Beschlusspapier nicht vorgesehen. Vielmehr soll das eine freiwillige Möglichkeit sein und wird als "ergänzender Fremdschutz" eingestuft.



Die Fahrpläne für Schulbusse sollen entzerrt werden, damit sie an einen gestaffelten Unterrichtsbeginn angepasst werden können. Wer kann, soll zu Fuß oder mit dem Rad kommen.

Abschlussklassen zuerst

Bereits am 30. April hatten Bund und Länder entschieden, dass der Schulbetrieb ab dem 4. Mai zunächst für Abschlussklassen, Prüfungen und Schülerinnen und Schülern vor einem Schulwechsel wieder aufgenommen werden soll. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Die Notbetreuung in Kitas soll auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden.



Im föderalen System sind allerdings die Länder zuständig für den Bildungsbereich. Nicht alle wollen ihre Schulen zum gleichen Zeitpunkt öffnen - auch weil die Sommerferien in den Ländern unterschiedlich beginnen.



KMK-Präsidentin Hubig sagte, die ersten Schulöffnungen zum 4. Mai sowie die schriftlichen Abiturprüfungen, die in einigen Ländern bereits erfolgt sind, seien insgesamt sehr gut verlaufen.



Das ist der Stand in den einzelnen Bundesländern (Stand: 5.5., 19 Uhr):

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat der Unterricht für alle Schüler an allgemeinbildenden Schulen wieder begonnwen, die im laufenden oder kommenden Jahr eine Abschlussprüfung ablegen müssen. Sie sollen zunächst in den Hauptfächern unterrichtet werden. Die Abiturprüfungen wurden auf den 18. Mai verlegt.



Für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, werden individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an Prüfungen eröffnet. Wer in den vergangenen Wochen von digitalen Angeboten nicht oder nur schlecht erreicht wurde, soll besondere Angebote bekommen.



Weitere Altersstufen könnten erst später wieder in die Schulen zurückkehren, teilte Kultusministerin Eisenmann (CDU) mit. Auch Grundschüler der vierten Klasse müssten vorerst zu Hause bleiben. Das Sitzenbleiben wurde ausgesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler sollen in die nächste Klasse versetzt werden.

Bayern

In Bayern sind die Schulen seit dem 27. April für Schülerinnen und Schüler geöffnet, die in diesem Jahr einen Abschluss machen wollen. Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen sowie Meisterklassen dürfen dann für gezielte Prüfungsvorbereitungen zurück an die Schulen - allerdings in kleineren Gruppen. Ausstehende Klausuren wurden für sie größtenteils gestrichen, damit sich die Schülerinnen und Schüler auf ihre Prüfungen vorbereiten können.



Ab Mitte Juni sollen dann alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht zurückkehren können - zumindest soweit es das Infektionsgeschehen zulasse, erklärte Bayerns Kultusminister Piazolo. Er kündigte zudem geteilte Klassen und kleine Gruppen mit höchstens 15 Schülern an. Die Anwesenheit in der Schule soll sich mit Phasen des Lernens zu Hause abwechseln.



Eine Maskenpflicht gilt auf dem Schulhof und auf den Fluren, nicht aber im Unterricht. An den Ferienzeiten soll sich laut Piazolo nichts ändern.

Berlin

In Berlin finden seit dem 20. April die Abiturprüfungen statt. Bildungssenatorin Scheeres sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, es gehe darum, dass auch die Berliner Jugendlichen in ganz Deutschland an Hochschulen studieren könnten. Die schriftlichen Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss wurden dagegen nach Protesten von Eltern und der LandesschülerInnenvertretung abgesagt. Nur die Präsentationsprüfung wird durchgeführt.



Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 kehrten zur Prüfungsvorbereitung am 27. April in die Schulen zurück. Seit dem 4. Mai folgen die Jahrgangsstufe 6 an den Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen möchten. Im Laufe der nachfolgenden Wochen sollen die Schulen für weitere Jahrgänge geöffnet werden.

Brandenburg

Das Land macht strenge Vorgaben zum Infektionsschutz in den Schulen. Auch hier konnten am 27. April zunächst die Abschlussklassen wieder zurückkehren. Am 4. Mai haben auch die Jahrgangsstufe 6 der Grundschulen und Förderschulen und die Abschlussklassen des kommenden Jahres wieder mit dem Unterricht begonnen. Ab dem 11. Mai sollen auch die Fünftklässler wieder ein regelmäßiges Unterrichtsangebot erhalten.



Für Kinder, die durch Homeschooling nicht gut erreicht werden, können die Schulen ab dem 4. Mai ein Präsenz-Angebot anbieten, wenn die Rahmenbedingungen zu Abstandsregeln, Lerngruppen und Hygiene geklärt sind, heißt es von der Landesregierung.



Die Abiturprüfungen haben am 20. April angefangen. Die zentralen Prüfungen zum mittleren Schulabschluss sollen wie geplant am 13. Mai beginnen.

Bremen

In Bremen haben die ersten Abiturprüfungen bereits begonnen. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich entscheiden, ob sie am 22. April oder am 12. Mai beginnen wollen.



Am 27. April kehrten die 10. Klassen in den Oberschulen und die Vorbereitungsklassen der Gymnasialen Oberstufen zurück. Seit dem 4. Mai werden die 4. Klassen der Grundschulen in Kleingruppen und die Abschlussklassen des kommenden Jahres wieder unterrichtet. Danach sollen die Schulen ein Rotationsprinzip einführen, um Schülerinnen und Schülern einen regelmäßigen Kontakt mit den Lehrkräften zu ermöglichen.

Hamburg

Seit dem 27. April werden in Hamburg schrittweise Angebote in Schulen wieder aufgebaut. Zunächst bekamen die Abschlussklassen wieder Unterricht. Am 4. Mai folgten die Klassenstufe 4 der Grundschulen, die Stufe 6 der Gymnasien sowie die Oberstufen von Stadtteilschule und Gymnasium. Alle Klassen werden in kleine und strikt getrennte Lerngruppen aufgeteilt. Die Schulen sollen mehr Freiheiten für verschiedene Konzepte bekommen, so soll Unterricht auch nachmittags möglich sein.

Hessen

In Hessen wurde der reguläre Schulbetrieb am 27. April wieder aufgenommen. Zunächst begann der Unterricht für die Abschlussjahrgänge unter anderem an Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien. Aufgrund der Corona-Krise können die Schüler in Hessen nicht sitzenbleiben, wie das Kultusministerium mitteilte.



Die Abiturientinnen und Abiturienten müssen nur noch zur mündlichen Prüfung erscheinen. Um die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, werden die Klassen auf eine maximale Größe von 15 Schülerinnen und Schülern verkleinert.



Ab dem 18. Mai soll es in den vierten Klassen der Grundschulen sowie in weiteren Jahrgangsstufen anderer Schulformen wieder Präsenzunterricht geben. Laut Kultusminister Lorz (CDU) folgt dann am 2. Juni die Unterrichtsaufnahme in den ersten bis dritten Klassen der Grundschulen.



Ob der Plan umgesetzt wird, hängt noch von Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten ab. Offiziell sollen die Schulen dann am Donnerstag (7. Mai) informiert werden.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern nahmen am 27. April in bestimmten Schularten die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 den Unterricht wieder auf, soweit noch in diesem Schuljahr zentrale Prüfungen anstehen.



In einem zweiten Schritt können seit dem 4. Mai Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, die im Schuljahr 2020/21 ihre Prüfungen ablegen, den Unterricht wieder besuchen. Ebenfalls am 4. Mai hat für Viertklässler ein reduziertes schulisches Angebot begonnen.

Niedersachsen

In Niedersachsen begann ab dem 27. April der Unterricht lediglich für die Abschlussklassen. Der Beginn der Abiturprüfungen wurde auf den 11. Mai verschoben.



Für die Viertklässler ist der Unterricht am 4. Mai gestartet, für die Zwölftklässler geht es am 11. Mai weiter. Die 3., 9. und 10. Klassen sollen am 18. Mai in die Schulen zurückkehren. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni sollen die übrigen Klassen folgen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen dürfen Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen seit dem 23. April wieder in die Schule. Für Abiturienten ist dies freiwillig, für die Klassenstufen 9 und 10 Pflicht. Die Abiturprüfungen und die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss sollen am 12. Mai beginnen.



Seit dem 4. Mai sind auch Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die im nächsten Jahr ihre Prüfungen haben, wieder in die Schulen zurückgekehrt sowie auch die letzte Grundschulklasse.



Im laufenden Schuljahr sollen Schüler grundsätzlich in die nächst höhere Jahrgangsstufe versetzt werden.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz starteten am 27. April zunächst Abiturientinnen und Abiturienten und vor Prüfungen stehende Berufsschüler mit dem Unterricht. Am 4. Mai folgten dann die Viertklässler sowie Schülerinnen und Schüler mit Abschlussprüfungen im kommenden Jahr. Wann andere Klassenstufen den Unterricht wieder aufnehmen können, werde vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infektionszahlen beraten.



Wie Bildungsministerin Hubig mitteilte, sollen Klassen und Kurse in zwei Gruppen geteilt werden, die im Wochenrhythmus jeweils abwechselnd in der Schule und zu Hause lernen. Jede Schule erhalte zudem einen Hygieneplan.

Saarland

Im Saarland ist der Unterricht am 4. Mai gestartet, zunächst in den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen und in den 4. Klassen der Grundschulen. Am 20. Mai sollen die Abiturprüfungen losgehen. Für den Heimunterricht hat das Land eine neue Online-Lernplattform in Betrieb genommen.

Sachsen

Sachsen hat die Schulen seit dem 19. April nach und nach für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen geöffnet. Das betrifft die 10. und 12. Klassen und die Berufsschüler im letzten Ausbildungsjahr. Damit wolle man den Schülern, die kurz vor ihren Prüfungen stehen, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss gezielt vorzubereiten, sagte Kultusminister Piwarz (CDU). Regulärer Unterricht findet vorerst nicht statt. Seit dem 4. Mai kehren weitere Stufen an die Schulen zurück.

Sachsen-Anhalt

In den Schulen in Sachsen-Anhalt finden bereits wieder Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen statt. Die Abiturprüfungen beginnen wahlweise am 4. Mai oder am 2. Juni, die Realschulprüfungen am 11. Mai.



Die Jahrgänge, die im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen machen, werden seit dem 4. Mai wieder unterrichtet. Wann der Unterricht für die restlichen Schüler wieder losgeht, ist nach Angaben des Bildungsministeriums noch offen.

Schleswig-Holstein

Ab dem 6. Mai werden die Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufen wieder im Klassenzimmer unterrichtet, ebenso die Schüler der sechsten Klassen an Gymnasien, die in diesem Schuljahr noch die Möglichkeit der Querversetzung haben. Die Jahrgänge 9 und 10 ziehen ab dem 18. Mai nach.



Wann die Kitas wieder öffnen, hat die Landesregierung noch nicht entschieden. Die Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein haben am 21. April begonnen.

Thüringen

In Thüringen kehrten Abiturientinnen und Abiturienten vom 27. April an wieder zurück in die Schulen. Außerdem startete der Unterricht für die Abschlussklassen der höheren Berufsfachschule in der Fachrichtung Altenpflege.



Am 4. Mai folgten dann die Jahrgänge, die in diesem Jahr andere Prüfungen ablegen müssen. Am 7. Mai beginnt der Unterricht für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen mit besonderem Unterstützungsbedarf und ab 11. Mai für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen.



Spätestens ab dem 2. Juni 2020 sollen alle Schülerinnen und Schüler in Thüringen wieder Präsenzunterricht "in einer an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepassten Form" bekommen.

Leopoldina: Schulen schrittweise öffnen

Eine Grundlage für die Debatte waren die Empfehlungen der nationalen Wissenschafts-Akademie Leopoldina. Sie empfahl eine schrittweise Öffnung der Schulen. Allerdings sollte ihrer Ansicht nach zunächst der Unterricht für Grundschüler und die Sekundarstufe I wieder beginnen.



Kitas sollten der Leopoldina zufolge bis zu den Sommerferien im Notbetrieb bleiben und nur Fünf- bis Sechsjährige mit höchstens fünf Kindern im Raum auf den Übergang in die Grundschule vorbereiten.

Was machen andere Länder?

In Österreich öffnen die meisten Schulen im Mai, spätestens aber nach Pfingsten. Geplant ist, die Klassen für den Unterricht zu teilen: Eine Gruppe lernt im Klassenraum, die andere in getrennten Räumen oder zu Hause. Wer wann wo lernt, wird je nach Wochentag eingeteilt. Ziel ist, die Zahl der Schüler im Klassenraum auf elf zu begrenzen. Österreich will die Maskenpflicht auch im Klassenzimmer einführen. Darüber hinaus sollen die Fächer Musik und Sport vorerst nicht unterrichtet werden.



Dänemark war eines der ersten Länder, das die strengen Auflagen im Schulbetrieb wieder gelockert hat. Seit Mitte April sind sie wieder geöffnet. Dies gilt allerdings noch nicht für alle Schülerinnen und Schüler: Bis zur fünften Klasse lernen die Kinder wieder im Klassenraum, ältere Kinder sollen frühestens vom 10. Mai an wieder gemeinsamen Unterricht erhalten - mit welchen Auflagen, ist allerdings nicht genau bekannt.

