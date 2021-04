In Deutschland und der EU wachsen die Sorgen vor einer Verbreitung der indischen Coronavirus-Variante.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, sprach sich für verstärkte Schutzmaßnahmen aus. Die neue Virus-Variante sei besonders ansteckend und gefährlich, sagte Montgomery in der "Rheinischen Post". Daher brauche man internationale Absprachen, konsequente Lockdown-Maßnahmen und Einschränkungen der Mobilität. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, forderte, dass sämtliche Flugverbindungen aus Indien in die EU sofort eingestellt werden. Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, die Situation in Indien drohe außer Kontrolle zu geraten. Diesmal müssten die EU-Innenminister schneller und konsequenter handeln als beispielsweise bei der britischen Variante.

