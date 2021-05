Täglich wird in Deutschland Corona-Impfstoff weggeschmissen. Denn aus den Ampullen von Biontech und Astrazeneca darf nur eine bestimmte Anzahl an Dosen entnommen werden. Apotheker und Ärzte sagen schon lange, dass sie mehr entnehmen könnten - und machen das auch oft. Doch in einigen Bundesländern fehlt dafür die rechtliche Grundlage. Genau die fordert jetzt der Hausärzteverband.

Es steht mehr Impfstoff zur Verfügung als genutzt wird - wie kann das sein?

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat bei der Zulassung für die Impfstoffe geregelt, wie viele Dosen aus einem Fläschchen entnommen werden dürfen. Bei dem Vakzin von Biontech/Pfizer sind es sechs, bei Astrazeneca sind es zehn. Damit diese Anzahl der Dosen gewährleistet ist, füllen die Hersteller immer etwas mehr Impfstoff in die Ampullen. Denn normalerweise wird der Impfstoff mit Spritzen aus den Fläschchen gezogen, die etwas mehr als die vorgeschriebene Menge entnehmen. Denn mit den herkömmlichen Spritzen verbleibt bei der Verabreichung an den Patienten ein winziger Rest in der Spritze.



Nun gibt es aber auch so genannte Feindosierspritzen. Der bayerische Hausarzt Christian Kröner erklärt deren Funktionsweise in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt". Demnach haben normale Spritzen einen glatten Kolben – gemeint ist das Schiebeteil, mit dem man die Flüssigkeit aus der Spritze herauspresst. Vorne bleibe immer ein Rest des Impfstoffes hängen, ebenso in der Nadel. Feindosierspritzen hätten hingegen einen Kolben in einer stiftartigen Spitzenform. Durch diesen werde die Spritze komplett entleert, so dass kein Impfstoff während der Verabreichung verloren gehe. So könnten Apotheker und Ärzte mit etwas Übung sieben Biontech-Dosen pro Ampulle entnehmen, bei Astrazeneca seien sogar bis zu zwölf Dosen möglich.

Warum wird das nicht längst gemacht?

Nicht wenige Hausärzte und Impfzentren entnehmen bereits die Mehrdosen aus den Ampullen - doch längst nicht alle. Denn dem stehen in einigen Bundesländern noch immer rechtliche Gründe entgegen. Die Impfzentren setzen die Vorgaben der Landesministerien um. Und die Ärzte vor Ort haften dafür, dass die Impfdosen ordnungsgemäß aus dem Ampullen gezogen werden. Der Deutsche Hausärzteverband dringt deshalb auf Rechtssicherheit für Ärzte. Es könne nicht sein, dass täglich in Deutschland Impfdosen weggeworfen würden, sagte Verbandschef Weigeldt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mediziner, die mit dem vorhandenen Impfstoff so viele Menschen so schnell wie möglich versorgen wollten, riskierten, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erläuterte, es sei zwar nicht verboten, aber auch nicht rechtlich abgesichert, etwa die siebte Dosis des Biontech-Impfstoffes zu verwenden.



Die Ärztinnen und Ärzte verwenden die Mehrdosen somit rechtlich als so genannten "Off Label Use". Ein solcher Medikamentengebrauch bedeutet eigentlich, dass Arzneimittel etwa bei anderen Krankheiten eingesetzt werden, für die sie gar nicht zugelassen sind, bei denen man aber gute Erfahrungen gemacht hat. Ärztinnen und Ärzte haften in diesen Fällen oft. Hausarzt Kröner hält den "Off Label Use" bei den Mehrdosen nicht für die richtige Bezeichnung. Denn die siebte Dosis Biontech werde genau zu dem Zweck der Zulassung genutzt, und zwar in der vorgesehenen Dosierung. Nur die Entnahme weiche leicht ab. Deshalb sei aus seiner Sicht nicht unbedingt von einer Off-Label-Verwendung auszugehen. Juristen würden sich darüber aber noch streiten.



Im Januar, als es noch darum ging, ob fünf oder sechs Dosen aus den Biontech-Ampullen entnommen werden dürfen, verwies eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums gegenüber Reuters zudem auf die variierende Abfüllmenge der Hersteller, aber auch auf die Technik der Entnahme des Impfstoffs. Angesichts der winzigen Menge von 0,3 Milliliter pro Impfung spielten Material und Geschicklichkeit eine große Rolle.



Ein weiterer Grund könnte sein: Mit den Herstellern ist vertraglich die Lieferung einer bestimmten Impfdosenzahl festgelegt - also nicht die Zahl der Ampullen. Würde flächendeckend eine Entnahme von sieben Dosen angeordnet, so könnten die Hersteller künftig weniger Ampullen liefern, so die Sorge. Das passierte zum Teil im Januar, nachdem die Zulassung von fünf auf sechs Dosen pro Biontech-Ampulle geändert wurde.

Wo werden bereits mehr Dosen aus den Impfstoff-Ampullen entnommen?

Die Bundesländer haben sich ganz unterschiedlich zur rechtlichen Lage und zur Entnahme der Mehrdosen positioniert. Als erstes Bundesland erlaubte Nordrhein-Westfalen im Februar die Entnahme einer siebten Biontech-Dosis aus den Ampullen. Allerdings dürfen Reste aus den Ampullen nicht vermischt werden. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete, wäre im Falle eines "unerwünschten Ereignisses" dann laut NRW-Gesundheitsministerium die Rückverfolgung von einzelnen Chargen nicht mehr möglich. Zudem könnte die Sterilität nicht mehr gegeben sein. In Rheinland-Pfalz wurde die zusätzliche Entnahme Mitte April unter ähnlichen Bedingungen erlaubt, wie etwa die Kassenärztliche Vereinigung des Bundeslandes mitteilte. Das Land übernimmt zudem auch die Haftung. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt es zumindest den Appell, möglichst viele Dosen zu verimpfen.



Ende April informierte die Kassenärztliche Bundesvereinigung dann über eine Stellungnahme des Bundesgesundheitsministeriums. Eine Entnahme zusätzlicher Dosen unter bestimmten Voraussetzungen sei möglich und rechtlich zulässig. Grundsätzlich liege das korrekte Aufziehen der Spitzen in der Verantwortung des Arztes, hieß es weiterhin.

Wo wird die Entnahme bisher noch nicht durchgeführt - und warum?

In Bayern scheiterte Mitte April eine Petition im Gesundheitsausschuss, die die Verwendung der Mehrdosen in Impfzentren per Ministerialerlass forderte. Der Ausschussvorsitzende Seidenath (CSU) sagte, dass es nachteilig sei, wenn die Entnahme der siebten Dosis vorgeschrieben sei. Denn dann müsse der Arzt diese Dosis auch aus den Ampullen ziehen, jetzt sei es ihm freigestellt.



Auch in Hamburg werden in den Impfzentren bisher nur die zugelassenen Dosen verimpft. Rein rechnerisch wurden dort bereits über 40.000 Impfdosen weggeworfen - wenn denn aus jeder Ampulle die zusätzlichen Dosen wirklich hätten entnommen werden können. Der Leiter des Hamburger Impfzentrums, Dirk Heinrich, sagte dem Norddeutschen Rundfunk, der Impfarzt trage die Verantwortung für den Impfstoff, der vor Ort verimpft werde. Und deshalb könne man die Entnahme zusätzlicher Dosen derzeit aus rechtlichen Gründen nicht gewährleisten.



In der Dlf-Sendung "Deutschland Heute" erklärte ein Sprecher der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, eine siebte Dosis standardmäßig zu entnehmen, könne problematisch sein. Man wolle damit keine Experimente machen. Denn die Gefahr sei, dass die letzte Dosis nur teilweise entnommen werde und womöglich nicht die ganze Wirkung entfalte.



Zumindest Hausärzte weisen das zurück. Die Vorsitzende des Hamburger Hausärzteverbands, Jana Husemann, findet ein Misstrauen gegenüber der Ärzteschaft völlig unangebracht. Man würde natürlich nichts verimpfen, was nicht auf jeden Fall die vorgeschriebenen 0,3 Milliliter in der Impfspritze enthalte. Auch der bayerische Hausarzt Kröner sieht das so: Wenn in einer Mehrdosis doch einmal zu wenig Impfstoff wäre, würde man diese nicht verimpfen. Die Spritzen hätten eine Maßangabe - "und wir vergewissern uns bei jeder Impfspritze, dass die Menge exakt stimmt."

