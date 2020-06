In Italien ist das Coronavirus einer neuen Studie zufolge schon in Abwässern vom Dezember 2019 nachzuweisen - weit früher als gedacht. Auch in Deutschland sollen Abwässer getestet werden. Dazu haben Forschende ein Monitoring-System entwickelt, das Proben von rund 900 Kläranlagen auswertet.

Das Coronavirus muss bereits vor Weihnachten in Italien gewesen sein: Laut einer Studie des italienischen Institut für Gesundheit wurden in Abwasserproben der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember 2019 genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 entdeckt. Der erste Covid-19-Patient in Italien wurde erst zwei Monate später registriert, am 20. Februar.



Für die Studie wurden 40 Abwasserproben untersucht, die zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 genommen wurden. Die Ergebnisse wurden von zwei unterschiedlichen Laboren mit unterschiedlichen Methoden bestätigt.



Als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie gilt die chinesische Millionenmetropole Wuhan. Dort wurde das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals bei Menschen festgestellt. Einige Wochen später entwickelte sich Italien und dort insbesondere der Norden zum Epizentrum der Pandemie in Europa.

Abwasser-Monitoring auch in Deutschland

Virologische Studien, unter anderem aus Spanien, Italien und den Niederlanden, hatten bereits gezeigt, dass sich genetische Spuren von Sars-CoV-2 auch im Abwasser kommunaler Kläranlagen aufspüren lassen, wie wir im April in der Sendung Forschung Aktuell berichtet haben. Nun haben Forschende am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und an der TU Dresden für Deutschland ein Monitoring-System entwickelt. Rund 900 Klärwerke sollen daran teilnehmen. Der Leiter des Abwasser-Monitoring-Projekts, Harms, erklärte im Deutschlandfunk, eine Stärke der Abwasseruntersuchungen sei, dass man mit wenigen Proben ein ganzes Gebiet abdecken könne. Zudem könne man testen, ohne Hinweise auf konkrete infizierte Personen zu haben - denn man erfasse das Signal aller, die in das Abwasser "ihre Proben abgeben". Die Infektionen könne man sogar in einzelne Stadtteile zurückverfolgen, wenn man das Abwasser an entsprechenden Stellen untersuche.



Möglich ist es laut Harms auch, das Abwasser auf andere Dinge zu untersuchen - etwa auf Bestandteile anderer Viren oder aber auf Medikamenten- oder Drogenrückstände. Dann müsse man allerdings wissen, was man finden möchte, damit man entsprechende Sonden verwenden könne.