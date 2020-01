Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus breitet sich weiter aus. Die Zahl der Infizierten steigt und auch die Zahl der Toten. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb den internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Das ist aber kein Grund zur Panik, meint der Kölner Virologe Pfister.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Schritt der WHO gesundheitspolitische Erklärung sei aufgrund formaler Gesichtspunkte erfolgt. Entscheidend dafür sei die Ausbreitung der Infektion auf eine bestimmte Anzahl der Länder, sowie die fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Er wolle das Virus nicht kleinreden, aber man müsse sich klarmachen, dass bei neuartigen Viren immer die schweren Verläufe Beachtung fänden. Diese böten dem neuen Erreger den Anschein eines sehr gefährlichen Virus. Dabei sei die Anzahl der tödlichen Verläufe gesunken.



WHO-Generaldirektor Tedros begründete die Erklärung des Notstandes damit, dass die "größte Sorge" sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatten Gesundheitssystemen ausbreite. Die Entscheidung sei kein Misstrauensvotum gegen China. Die von Peking ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Virus seien außergewöhnlich.

Wann wird ein Notstand ausgerufen?

Die WHO spricht von einem internationalen Notstand, wenn ein "außergewöhnliches Ereignis" auftritt, bei dem die Ausbreitung einer Krankheit über mehrere Staaten droht. Die Situation müsse "ernst, ungewöhnlich und unerwartet" sein und unmittelbare international koordinierte Gegenmaßnahmen erfordern. Diese Kategorisierung hat die WHO 2005 beschlossen als Reaktion auf die länderübergreifende Verbreitung der Erreger SARS und H5N1 in den Jahren davor.



Seitdem wurde fünfmal der Notstand ausgerufen:

2009: Schweinegrippe (H1N1)

2014: Polio-Ausbruch in Pakistan und Afghanistan

2014: Ebola-Ausbruch in Westafrika

2016: Zika-Virus in Nord- und Südamerika

2018: Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo



Mit der Erklärung einer internationalen Notlage werden in der Regel mehr finanzielle und andere Ressourcen freigegeben. Sie kann aber auch dazu führen, dass der Reiseverkehr und Handel eingeschränkt wird. Die Handlungsempfehlungen der WHO sind rechtlich nicht bindend.