Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland aus. Dennoch schätzt das Robert-Koch-Institut (RKI) die Gefahr für die Bevölkerung als "gering bis mäßig" ein. Die Behörden geben an, gewappnet zu sein. Ein Überblick über die anstehenden Maßnahmen.

Wer ist bei Infektionen mit Sars-VoV-2 zuständig?

Die erste Zuständigkeit liegt bei der jeweils betroffenen Kommune oder Stadt - zurzeit also in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen und in Göppingen in Baden-Württemberg, wo sich Patienten mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die betreffenden Gemeinden richten jeweils einen Krisenstab ein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie vom Robert-Koch-Institut.

Welche Strategie verfolgen die Behörden?

Das RKI und alle Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgen derzeit das Ziel, Infektionen in Deutschland so schnell wie möglich zu erkennen, um eine weitere Ausbreitung des Sars-CoV-2 zu verzögern. So wollen sie Zeit gewinnen - unter anderem um mehr über die Eigenschaften des Virus zu erfahren, um Risikogruppen zu identifizieren und um Therapie- oder Impfmöglichkeiten auszuloten. Vor allem aber soll auch vermieden werden, dass steigende Infektionszahlen mit der aktuellen Grippewelle zusammentreffen. Denn das würde Ärzte und Krankenhäuser maximal belasten - und schlimmstenfalls überfordern.

Ist eine Abriegelung wie in Italien in Deutschland realistisch?

Aus Sicht des RKI-Präsidenten Wieler nicht. Er hält eine Quarantäne nur dann für sinnvoll, wenn man sie effektiv gestalten kann. Dazu müssten jedoch alle Menschen in ihren Häusern bleiben und dort versorgt werden, sagte Wieler. In China sei dies nur mit einem massiven Einsatz von Militär gelungen.



Auch aus rechtlichen Gründen wäre eine Abschottung ganzer Städte nicht möglich, meint Professor Karim Maciejewski von der Hochschule des Bundes für Öffentlichte Verwaltung in Brühl. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) erlaube es zwar, die im Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte und die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Dies gelte aber immer nur für einzelne Betroffene, bei denen die Gefahr bestehe, dass sie andere ansteckten.

Was passiert, wenn Menschen Anordnungen nicht befolgen?

Das regeln unter anderen die Paragraphen 28 und 30 im IfSG. Dort geht es um Schutzmaßnahmen und Quarantäne, aber auch von Zwangsmaßnahmen wie die Unterbringung in abgeschlossenen Krankenhäusern ist darin die Rede.

Was kann jede(r) selbst tun, um sich zu schützen?

Gründliches Händewaschen ist immer sinnvoll und angebracht. Denn nach derzeitigem Stand wird es vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen, das heißt durch Husten oder Niesen.



Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg rät außerdem dazu, in öffentlichen Gebäuden möglichst keine Türgriffe anzufassen und Menschenansammlungen zu meiden. Auch ein Verbot von Massenveranstaltungen, wie es in Italien verhängt wurde, sei sinnvoll, sagte er im Deutschlandfunk.