Frankreich gehörte zu dem am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder in der Europäischen Union. Nach einem strengen Lockdown und der Eindämmung des Virus steigen die Zahlen nun wieder deutlich. Warum?

Seit mehreren Tagen verzeichnet Frankreich täglich über 3.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - Anfang August waren es noch halb so viele. Die Behörden melden mehrere Hundert Infektionsherde im ganzen Land. Einige Staaten warnen inzwischen wieder vor Reisen nach Frankreich. Die Niederlande raten etwa von Aufenthalten in den Regionen in und um Paris und Marseille ab, die von den französischen Behörden als corona-aktive Zonen eingestuft wurden. Die britische Regierung hat für alle Einreisenden aus Frankreich wieder eine zweiwöchige Quarantänepflicht eingeführt. Die Situation im Land verschlechtere sich von Woche zu Woche, sagte der Direktor des französischen Gesundheitsdienstes, Jérôme Salomon, vor einigen Tagen dem Radiosender France Inter.



Frankreich war eines der Länder in der Europäischen Union, die zu Beginn der Pandemie am stärksten vom Coronavirus betroffen waren. In dem 67-Millionen-Einwohnerland sind bereits über 30.000 Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Zeitweise verzeichnete Frankreich vierstellige Todeszahlen pro Tag, die Intensivstationen kamen an ihre Kapazitätsgrenzen. Es folgte ein strenger Lockdown mit Ausgangssperre, selbst Familientreffen wurden zeitweise verboten, Präsident Macron sprach von "Krieg".



Doch seit die Maßnahmen Mitte Mai gelockert wurden, nahm das öffentliche Leben in Frankreich ähnlich wie in Deutschland wieder an Fahrt auf. Treffen unter Freunden, in Cafés und Parks wurden wieder zur Normalität. Der empfohlene Abstand von einem Meter wird dabei nicht immer eingehalten. Schulen öffneten, der Besuch war zunächst freiwillig, dann größtenteils verpflichtend. Nach und nach öffneten Kinos und Museen. Seit Mitte Juni sind Reisen vom und ins europäische Ausland wieder möglich. Eine Maskenpflicht gab es lange nur im öffentlichen Nahverkehr. Erst seit einigen Wochen ist sie auch in Geschäften Pflicht, auch am Arbeitsplatz müssen ab September Masken getragen werden - eine der Reaktionen auf die veränderte Lage.

Junge Menschen tragen zur Ausbreitung bei

Woher genau die vielen Neuinfektionen kommen, ist nicht ganz klar. Reiserückkehrer dürften eine Rolle spielen, auch Nachlässigkeit bei den Hygiene- und Abstandsregeln wird diskutiert. Zudem dürften illegale Partys - eine etwa mit bis zu 10.000 jungen Menschen auf einem Feld in Südfrankreich - zur Verbreitung beitragen. Wie die New York Times berichtet, sind rund 30 Prozent der Neuinfizierten in Frankreich in einer relativ jungen Altersgruppe: zwischen 15 und 44 Jahren. Junge Infizierte entwickeln seltener schwere Symptome. Auf der einen Seite müssen so trotz steigenden Zahlen vergleichsweise wenig Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Auf der anderen Seite tragen junge Menschen ohne Symptome das Virus oft unbemerkt weiter - und können es auch in die vulnerableren und älteren Bevölkerungsgruppen verteilen.



In der Region in und um Paris ist das anscheinend bereits der Fall: In den vergangenen Tagen sei eine Zirkulation des Virus in allen Altersgruppen beobachtet worden, auch in den Altersgruppen von 45 bis 65 Jahren und darüber, sagte Nicolas Péju von der Ile-de-France-Gesundheitsbehörde der Zeitung Le Monde. Die Krankenhäuser erleben der Zeitung zufolge aber noch keine Situation wie im Frühjahr. Laut Sébastien Bogajewski, Leiter des medizinischen Zentrums Croix-de-Chavaux im Pariser Vorort Montreuil, handele es sich derzeit oft um wenig symptomatische Fälle, meist bei den 35- bis 60-Jährigen. Wenn es nur wenige schwere Fälle gebe, werde man wie bei einer Grippeepidemie im Gesundheitssystem damit fertig, sagte er der Zeitung. Allerdings: Das Problem sei, dass man es nicht wisse und auf Sicht fahre, sagte er.

Corona-Lage nicht vergleichbar mit Frühjahr

Mircea Sofonea, Epidemiologe an der Universiät Montpellier, sagt, die Situation sei nicht mit jener vor dem Lockdown vergleichbar. Die Todeszahlen und die Zahl der schweren Fälle in den Krankenhäusern sei weiterhin relativ gering, zitiert ihn die New York Times. Laut der Zeitung werden derzeit zudem bis zu 600.000 Tests pro Woche in Frankreich durchgeführt - etwa sechsmal so viele wie zur Hochzeit der ersten Welle. Damals fehlte es Frankreich an Test-Kits, sodass nicht jeder mit Symptomen getestet werden konnte. Die Dunkelziffer könnte also vor Monaten deutlich höher gelegen haben als derzeit. Doch auch Sofonea warnt: Im Herbst könnten die Zahlen in Frankreich wie auch in anderen europäischen Ländern weiter ansteigen, wenn weitere Reiserückkehrer an die Arbeitsplätze kommen und sich das soziale Leben wieder mehr in Innenräumen abspielt.



Um eine Überbelastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, wurden in zahlreichen französischen Städten die Maßnahmen bereits verschärft. In Paris etwa ist seit einigen Tagen das Tragen einer Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien in bestimmten Bereichen wie der Prachtstraße Champs-Elysées oder im Viertel um den Louvre Pflicht. Die Stadt behält sich eine generelle Maskenpflicht im Freien vor, falls die Zahlen weiter steigen. Versammlungen von mehr als zehn Personen dürfen nur noch dann stattfinden, wenn Abstandsregeln garantiert werden können. Auch das Auftaktspiel der französischen Fußballliga wurde wegen Coronafällen im Team von Olympique Marseille vorerst abgesagt. Auch Großveranstaltungen sollen anders als vor Monaten angedacht auch weiterhin nicht stattfinden.

