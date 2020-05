Bei der Debatte um die Corona-Pandemie, mögliche Lockerungsmaßnahmen und Mahnungen zur Vorsicht wird häufig auf eine "zweite Welle" verwiesen. Aber wann kommt sie? Kommt sie überhaupt? Und ist dies überhaupt der richtige Begriff?

Was ist die zweite Welle?

Als zweite Welle wird gemeinhin ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen bezeichnet. Dieser wird in Bezug auf Covid-19 vor allem aufgrund der politischen Lockerungsmaßnahmen nach einem Abflachen der Infektionszahlen befürchtet, und der damit einhergehenden abnehmenden Disziplin innerhalb der Bevölkerung, was Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit und Social Distancing betrifft. Eine allgemeingültige Definition der "zweiten Welle" gibt es nicht.



Der Europa-Direktor der WHO, Hans Kluge, warnte im britischen "Telegraph" vor einer "Doppel-Welle", bei der sich eine zweite Welle Covid-19 und eine Welle der Grippe oder Masern zusammen ausbreiten könnten. Er betonte zudem mit Verweis auf die Geschichte von Pandemien, dass Länder, die von einer ersten Welle nur leicht betroffen waren, eine zweite Welle befürchten müssen. "Diese Pandemie ist nicht vorbei", betonte Kluge.

Was sind die wissenschaftlichen Prognosen für Deutschland?

Alexander Kekulé: Der Virologe und Infektionsepidemiologe an der Universitätsklinik Halle prognostiziert für Deutschland im Herbst viele kleinere Ausbrüche, die sich allerdings auch zu einem weitreichenden Wiedererstarken der Epidemie vereinigen könnten. Kekulé sagte im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", dass er neben konsequenter Maskenbenutzung auf eine massive Ausweitung der Testkapazitäten setzt. Er sagte: "Wir müssen massenhaft in der Lage sein, das Virus sofort sichtbar zu machen."



Christian Drosten: Der Virologe der Charité zeigt sich zwar im NDR-Podcast positiv beeindruckt davon, dass Deutschlands Infektionszahlen weiter nicht nachhaltig ansteigen. Nach drastischen Maßnahmen wie Kontaktsperren zu Beginn folge nun eine Phase mit einer schrittweisen Rückkehr zu normalen Verhaltensweisen. Das könne auch funktionieren. Das heiße aber nicht, dass es jetzt für alle Zeiten so bleibt, warnte er.



RKI: Das Robert-Koch-Institut schloss bei einer Pressekonferenz am 7. Mai eine zweite Welle noch vor dem Herbst nicht aus. Vizepräsident Schaade sagte, "Wir haben das alle selbst in der Hand, ob und wann es diese zweite Welle geben wird." Maßgeblich sei, dass sich das menschliche Verhalten nicht soweit lockere, dass es wieder vermehrt zu Übertragungen komme. Es gelte, einen Weg zu finden, das Virus auf einem niedrigen Niveau zu kontrollieren und trotzdem gesellschaftliches Leben zu haben.

Wie sind die Prognosen für Europa und andere Teile der Welt?

Europa: Andrea Ammon, Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC), sagte dem britischen "Guardian", die Frage sei nicht ob, sondern wann und wie stark eine zweite Welle der Krankheit auf Europa treffe. Die Immunität in Europa liege zwischen zwei und 14 Prozent. Demnach seien noch 85 bis 90 Prozent der Menschen gefährdet.



WHO-Europa-Chef Kluge betont, dass nun die Zeit für Vorbereitungen und nicht zum Feiern sei. Das hätten Singapur und Japan früh verstanden. Nun sei es wichtig, die Kapazitäten der öffentlichen Gesundheit, von Krankehäusern und Intensivmedizin auszubauen. Auch Skandinavien sei dabei, dies zu tun. Sie würden eine zweite Welle nicht ausschließen, aber sie hoffen, diese zu lokalisieren und schnell auf sie zu reagieren.



Schweiz: Über Prognosen für die Schweiz berichtet die NZZ. Auch wenn sich die Lockerungen von Mitte Mai noch nicht in den Fallzahlen bemerkbar machen, meint der Epidemiologe Marcel Tanner: "Wenn wir jetzt nicht alles falsch machen, wird es keine flächendeckende zweite Welle geben". Tanner leitet in der wissenschaftlichen Task-Force des Bundesrats die Expertengruppe für öffentliche Gesundheit. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Schweiz das Virus dank der niedrigen Fallzahlen gezielt eindämmen kann.



Iran: Der Iran war sehr früh und stark von der Corona-Epidemie betroffen. Ende April wurden die Restriktionen gelockert, weil es weniger als 1000 Neuinfektionen an einem Tag gab. Nun liegt diese Zahl wieder bei über 2000, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet. "Die Städte wurden zu spät geschlossen und zu früh wieder geöffnet“, sagte Seuchenexperten Kamiar Alaei vom "Institute for International Health and Education" in den USA. Die Regierung macht für diese Entwicklung, die zur möglichen zweiten Welle werden könnte, die Bürger und deren undiszipliniertes Verhalten verantwortlich. Sie hielten keinen Abstand und trügen keine Masken.



USA: Auch US-Präsident Trump schließt eine zweite Welle des Virus in seinem Land nicht aus. Die USA sind weltweit am stärksten von Covid-19 betroffen, sowohl was die Infektions-, als auch was die Todeszahlen betrifft. Trotzdem kündigte Trump jetzt bereits an, dass er die USA nicht wieder strengen Maßnahmen zur Eindämmung unterwerfen will. In diesem Fall "werden wir die Feuer löschen, wir werden das Land nicht schließen", sagte er.

Welche Kritik gibt es am Begriff zweite Welle?

Virologe Kekulé bezeichnet das Bild "von der tödlichen zweiten Welle" der Pandemie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gegenüber als irreführend. Es gehe nicht um eine alles verschlingende Bedrohung im Herbst , "sondern eher um viele kleine Brandherde, die sich allerdings auch zu einem großen Feuer vereinigen könnten, wenn sie nicht früh entdeckt und ausgetreten werden."



Eine weitere Kritik lautet, dass die Entwicklung der Infektionszahlen und somit auch die Entstehung einer zweiten Welle schwer vorherzusehen sind, und damit auch immer in gewissem Maß spekulativ. So meinte beispielsweise der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, auf einer Online-Pressekonferenz: "Die Zeit des Lockdowns ist vorbei. Es ist durchaus denkbar, dass es keine zweite Welle geben wird. Darauf wollen wir alle hinarbeiten." Die korrekte Handhabung von Masken könne ein Schutz sein, darüber hinaus gelte: "Sternegucken ist nicht unser Geschäft."