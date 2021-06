Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin fordert politische Konzepte zum Umgang mit Partys in der Öffentlichkeit.

Die kommunalen Verantwortlichen seien hier in der Pflicht, sagte GdP-Sprecher Jendro der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre auch, alternative Angebote für Jugendliche zu schaffen. Im vergangenen Jahr habe man es versäumt, Konzepte zu entwickeln, und auch in diesem Jahr sei es nicht gelungen.



Bundesweit musste die Polizei zuletzt immer wieder ausrücken, um wegen der Corona-Pandemie Partys in Parkanlagen aufzulösen. Am Wochenende etwa hatten wieder Tausende in der Hasenheide in Berlin-Neukölln gefeiert.



Der SPD-Politiker Schreiber schlug die dauerhafte Einzäunung der Parks vor. Ab 22 Uhr sollte niemand mehr reinkommen. Das spare große Polizeieinsätze und die Grünanlagen könnten sich erholen. Zudem regte er als Pilotprojekt an, Menschen, die nicht gehen wollten, mit Flutlicht zu vertreiben.

