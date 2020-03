In China ist die Zahl der Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind, weiter gestiegen.

Es gebe inzwischen 2.981 Todesfälle, teilte die nationale Gesundheitskommission in Peking mit. Auch die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus hat sich erhöht; hier ist offiziell von 80.270 Patienten die Rede. In Japan wird ungeachtet der Tatsache, dass weltweit immer mehr Großveranstaltungen wegen des Ansteckungsrisikos gestrichen werden, die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele weiterhin vorbereitet. Die Regierung halte daran fest, die Spiele am 24. Juli zu eröffnen, erklärte ein Sprecher in Tokio.



Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln, können Sie hier im Einzelnen nachlesen. Der Bericht wird laufend aktualisiert. Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann, haben wir hier beantwortet . Welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir hier zusammengestellt.