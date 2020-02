Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland weiter aus. Am Abend wurden zahlreiche neue Infektionen gemeldet; allein 14 davon in Nordrhein-Westfalen im Kreis Heinsberg. Bundesweit sind es jetzt insgesamt 30.

Alle in Nordrhein-Westfalen positiv Getesteten sind nach Angaben der Landesregierung in häuslicher Quarantäne. Aus Rheinland-Pfalz wurde ebenfalls eine weitere Infektion gemeldet, und zwar in Kaiserslautern. In Baden-Württemberg gibt es nach offiziellen Angaben vier weitere Fälle. In Bayern infizierte sich eine Person aus Mittelfranken. Damit stieg die Zahl der aktuellen Infektionen bundesweit auf 30.



Bundesgesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer hatten gestern nach einer ersten Sitzung eines Krisenstabs in Berlin Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie bekanntgegeben. So müssen etwa aus dem Ausland einreisende Personen in bestimmten Fällen ihren Aufenthaltsort angeben. Die Regelung gilt etwa für Flugreisende aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien. Der Krisenstab berät heute erneut über mögliche weitere Vorkehrungen.