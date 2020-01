In Deutschland gibt es einen siebten Fall von Infektion mit dem Coronavirus.

Der Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf bei München teilte mit, dass ein weiterer Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert sei. Er befinde sich in einer Klinik im Landkreis Traunstein. Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass sich auch das Kind eines infizierten Webasto-Angestellten angesteckt habe.



Bundesgesundheitsminister Spahn verfügte per Eilverordnung, dass Ärzte, Kliniken und Labore von morgen an nicht nur tatsächliche Infektionen, sondern bereits auch begründete Verdachtsfälle den Behörden melden müssen. Bundesforschungsministerin Karliczek geht davon aus, dass schon innerhalb weniger Monate ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt werden kann.



Derzeit ist ein Flugzeug der Bundeswehr auf dem Weg nach China, um rund 100 Deutsche und 40 Angehörige mit anderer Staatsangehörigkeit aus der Stadt Wuhan zurückzuholen. Sie sollen morgen mittag in Frankfurt am Main landen und dann für 14 Tage in einer Bundeswehr-Kaserne im pfälzischen Germersheim in Quarantäne kommen. Die Zahl der Erkrankten in China stieg auf fast 10.000. Mehr als 200 Menschen starben.

USA verhängen wegen Coronavirus Einreiseverbot für China-Reisende

Die USA rufen wegen der Coronavirus-Epidemie einen öffentlichen Gesundheitsnotstand aus. Präsident Trump habe ein vorübergehendes Einreiseverbot für Personen verhängt, die das Virus übertragen könnten, erklärte Gesundheitsminister Azar. Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen nach China gereist seien, würden nicht ins Land gelassen. Für die enge Familie von US-Bürgern und Ausländer mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung gebe es Ausnahmen.