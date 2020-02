Die Weltbank wird ihre globale Wachstumsprognose für dieses Jahr wegen der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit senken.

Dies teilte Weltbank-Chef Malpass in Washington mit. Er verwies zur Begründung darauf, dass viele Fluggesellschaften ihre Verbindungen nach China wegen des Coronavirus ausgesetzt hätten. Im Bauch der Passagierflugzeuge würden aber auch viele chinesische Güter in den Rest der Welt gebracht, sagte Malpass. Nun müssten die internationalen Unternehmen ihre Lieferketten der neuen Sitiuation anpassen.



Die Hongkonger Fluggesellschaft "Cathay Pacific" rief ihre 27.000 Beschäftigten auf, für drei Wochen unbezahlten Urlaub zu nehmen. In China stieg die Zahl der Infektionen weiter an auf mehr als 24.000. 490 Todesopfer sind bestätigt.