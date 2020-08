Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität aus Baltimore haben sich bislang weltweit mehr als 17,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Demnach werden im Zusammenhang mit dem Erreger inzwischen fast 680.000 Todesfälle verzeichnet. Während etwa in Australien oder Ägypten die Zahl der Neuinfektionen etwas zurückgeht, verschärft sich die Lage in Lateinamerika. Mexiko beispielsweise rückt bei der Zahl der Todesopfer an die dritte Stelle hinter den USA gefolgt von Brasilien. Auch in Guatemala gibt es viele Tote. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dutzende Menschen bestattet, ohne sie zuvor identifizieren zu können. Diese Personen stammten aus den ärmsten Bevölkerungsschichten und hätten keine Ausweispapiere besessen. Nach ihnen hätten bislang auch keine Angehörigen gefragt, hieß es weiter.