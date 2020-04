In besonders von der Corona-Epidemie betroffenen europäischen Staaten zeigen die Schutzmaßnahmen weiter Wirkung. In Italien wurde der niedrigste Anstieg der Totenzahlen seit sechs Wochen registriert. Auch Frankreich und Großbritannien melden sinkende Zahlen.

Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, starben binnen 24 Stunden 260 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Das ist der niedrigste Stand seit dem 14. März. Seitdem hatte die Zahl der Todesopfer immer über 300 gelegen. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie starben in Italien fast tausend Menschen am Tag.



Auch in Frankreich ging die Zahl der neuen Todesfälle deutlich zurück; dort waren es innerhalb von 24 Stunden 242 gestorbene Patienten gegenüber 369 zuvor. In Großbritannien wurde mit 413 neuen Todesfällen der niedrigste Anstieg seit dem 31. März verzeichnet.

Mehrere Länder planen Lockerungen

Wegen der positiven Entwicklungen sind in einigen europäischen Ländern schrittweise Lockerungen der geltenden Ausgangssperren vorgesehen. Wie der italienische Ministerpräsident Conte am Abend bekanntgab, sollen in seinem Land etwa wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegung innerhalb der Regionen ermöglicht werden.



Auch in Spanien und Frankreich sind Lockerungen geplant. In Tschechien, der Schweiz, Kroatien und Norwegen werden bereits um Mitternacht manche Regelungen wieder aufgehoben, in der Türkei endet dann eine viertägige Ausgangssperre. In Großbritannien kehrte der von einer Covid-19-Erkrankung genesene Premierminister Johnson am Abend in den Regierungssitz in der Downing Street zurück. Er will morgen seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen.

