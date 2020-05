Die Weltgesundheitsorganisation untersucht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und einer seltenen Erkrankung bei Kindern.

Es gebe Berichte darüber, dass Fälle der Krankheit mit dem Virus in Verbindung stünden, sagte WHO-Generalsekretär Tedros. Er forderte Mediziner in aller Welt zur Zusammenarbeit auf, um das Syndrom besser zu verstehen.



Im April hatten Ärzte aus Großbritannien auf eine Krankheit bei Kindern hingewiesen, die Ähnlichkeiten mit dem seltenen Kawasaki-Syndrom aufweist. Inzwischen wurde es auch bei mehr als hundert Minderjährigen in New York nachgewiesen. Drei von ihnen starben. Auch aus Frankreich und Großbritannien wurde je ein Todesfall gemeldet.



In einem Bericht der EU-Behörde für Krankheitsvorsorge ist von rund 230 Fällen in Europa die Rede. Die Erkrankung wurde als mögliche Komplikation von Covid-19 eingestuft, die europaweit überwacht werden soll.