Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über Infektionen mit dem Coronavirus, bei denen es keine klare epidemiologische Verbindung gibt.

Viele Menschen hätten sich angesteckt, ohne dass sie nach China gereist seien oder Kontakt mit einer Person gehabt hätten, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden sei, schreibt WHO-Generaldirektor Ghebreyesus auf Twitter. Mehr als 80 Prozent der Patienten hätten eine leichte Form der Krankheit und würden genesen. In 20 Prozent der Fälle handele es sich um eine schwere Form, die zum Tod führen könne.



In China gibt fast 400 neue Krankheitsfälle. Die Gesamtzahl der Infizierten gab die nationale Gesundheitskommission mit mehr als 76.000 an. In Südkorea melden die Behörden rund 90 neue Infektionsfälle. Der Elektronikkonzern Samsung schloss nach einem bestätigten Infektionsfall eine Niederlassung in der Stadt Gumi.



In Nord-Italien ist Medienberichten zufolge ein zweiter mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben. In den Regionen Veneto und Lombardei haben sich mehr als 20 Menschen infiziert.