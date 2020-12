Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in mehreren Ländern hat auch die Weltgesundheitsorganisation grünes Licht für den Einsatz gegeben.

Es sei eine Notfallzulassung erteilt worden, wie die WHO am Abend in Genf mitteilte. Der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer erfülle alle Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen. Dass er bei minus 60 Grad oder kälter gelagert werden müsse, sei zwar für viele Länder schwierig. Man versuche aber, Lösungen zu finden.



Mit der Notfallzulassung können UNO-Organisationen den Impfstoff einkaufen und verteilen. Ebenso können Länder, die keine eigenen Kapazitäten für solche wissenschaftlichen Prüfungen haben, eine Zulassung in ihrem Land erteilen.



Für die EU hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur, EMA, Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Impfstoffs geprüft und die vorläufige Zulassung empfohlen. In den Mitgliedsländern wird seit vergangenem Sonntag geimpft.

