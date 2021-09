Die Weltgesundheitsorganisation WHO registriert einen Rückgang der ihr gemeldeten Corona-Infektionen.

Wie die WHO mitteilte, wurden ihr in der vergangenen Woche rund 3,7 Millionen Fälle verzeichnet, das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zuvor waren die Zahlen seit Anfang Juni kontinuierlich gestiegen und hatten im August bei mehr als 4,5 Millionen Infektionen pro Woche gelegen.



Fast alle Kontinente verzeichneten Rückgänge. Nur in Afrika gab es einen leichten Anstieg. Die weltweite Zahl der Todesfälle sank im Wochenvergleich um 7 Prozent auf knapp 60.000. Der statistische Bericht der WHO enthielt keine Erklärungen für die Entwicklung der Zahlen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.