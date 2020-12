Die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert an die Weltgemeinschaft, sich auf künftige Pandemien vorzubereiten.

WHO-Direktor Ryan sagte in Genf, die Coronavirus-Pandemie sei ein Weckruf. Die Krise sei sehr schlimm, das Virus habe sich extrem schnell in der ganzen Welt verbreitet. Allerdings sei die Sterberate vergleichsweise niedrig. Die Menschheit müsse sich auf etwas vorbereiten, das vielleicht noch heftiger sei, warnte Ryan wörtlich.



Auch ein Pandemie-Experte der Weltgesundheitsorganisation sieht die Weltgemeinschaft unzureichend gewappnet. Die zweite und dritte Welle der aktuellen Krise sei noch nicht unter Kontrolle. WHO-Chef Ghebreyesus äußerte dagegen die Hoffnung, dass die Corona-Krise das Bewusstsein für künftige Gesundheitsrisiken geschärft habe. Er forderte größere Anstrengungen, um Gefahren in Zukunft besser abwehren und eindämmen zu können.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.