Die Weltgesundheitsorganisation hat die europäischen Länder dazu aufgerufen, die Zeitspanne zwischen den zwei vorgesehenen Corona-Impfungen pro Person zu verlängern.

Der Abstand der beiden Impfdosen könne innerhalb bestimmter Grenzen flexibel gehandhabt werden, sagte WHO-Europadirektor Kluge. Angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten müsse man in dieser Frage einen sicheren Kompromiss finden. Einige Länder haben bereits damit begonnen, die zweite Dosis um bis zu 12 Wochen aufzuschieben, um kurzfristig mehr Menschen die erste Dosis verabreichen zu können. Die Vorgehensweise ist umstritten. Die Hersteller Pfizer und Biontech weisen darauf hin, dass die zweite Impfung spätestens 3 Wochen nach der ersten erfolgen soll.



Die WHO forderte die Staaten in Europa zudem auf, stärkere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Situation sei alarmierend, weil sich die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Variante des Coronavirus stark verbreite.

07.01.2021