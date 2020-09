Die Weltgesundheitsorganisation und zwei afrikanische Organisationen haben die Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Untersuchungen von pflanzlichen Medikamenten gegen Covid-19 geschaffen.

Experten der WHO, des Afrikanischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention sowie der Kommission für soziale Angelegenheiten der Afrikanischen Union hätten ein Protokoll für klinische Versuche der Phase 3 eines pflanzlichen Arzneimittels für Covid-19 genehmigt, erklärte die WHO in Brazzaville, ihrem regionalen Hauptsitz in Afrika. Man hoffe, dass die Wissenschaft schnellstmöglich Gebrauch von dem Protokoll mache. Es soll Forschungsstandards und Vergleichbarkeit auf internationaler Ebene garantieren. Wenn sich ein Produkt der traditionellen Medizin als sicher, wirksam und von gesicherter Qualität erweise, werde die WHO eine groß angelegte und schnelle lokale Herstellung empfehlen, hieß es.



In Madagaskar bewarb die Regierung beispielsweise ein Getränk auf Basis einer Beifuß-Art, das gegen Covid-19 helfen soll. Wie in unserer Sendung Forschung Aktuell im Juni berichtet wurde, helfen Präparate aus dieser Pflanzengattung bereits gegen Malaria sowie grippeähnliche Infekte. Belegt ist die Wirkung bei Covid-19 bisher nicht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 19.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 15.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 03.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

+ Symtome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 05.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.