Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation einen internationalen Notstand erklärt.

Damit sind die WHO-Mitglieder verpflichtet, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit zu koordinieren. Länder mit weniger entwickelten Gesundheitssystemen sollen besonders unterstützt werden. Zudem will man die Arbeit an Medikamenten und Impfstoffen beschleunigen. WHO-Generaldirektor Ghebreyesus sagte in Genf, die größte Sorge sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite.



Die weltweite Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus liegt inzwischen bei 8.100 und hat damit die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen. Durch das neue Virus sind bisher 170 Menschen ums Leben gekommen.



Bundesbürger in der besonders betroffenen Stadt Wuhan sollen morgen ausgeflogen werden. Inzwischen wurde in Bayern ein fünfter Infektionsfall registriert. Auch in Italien gibt es erstmals zwei Erkrankte. Dabei handelt es sich um chinesische Touristen, die in Rom in einem Krankenhaus behandelt werden.