Die Weltgesundheitsorganisation warnt eindringlich vor einer zu raschen Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen in der Corona-Krise.

Man wolle genau wie jeder andere auch ein Ende der Beschränkungen, erklärte WHO-Chef Tedros in Genf. Eine vorschnelle Aufhebung der Maßnahmen könnte aber zu einem Wiederaufleben der Pandemie führen. Er arbeite mit den Staaten an Strategien dafür, wie Lockerungen schrittweise umgesetzt werden könnten.



Seit dem Ausbruch der Pandemie sind nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität weltweit mehr als 100.000 Menschen an den Folgen der Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben.