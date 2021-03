Die Weltgesundheitsorganisation will weiterhin alle Theorien zum Ursprung des Coronavirus verfolgen.

WHO-Generaldirektor Tedros forderte bei der Vorstellung des Berichts der Expertenuntersuchung in Wuhan, auch die These, wonach das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, weiter zu untersuchen. Die internationalen Forschenden hatten diese Theorie in ihrem Bericht als "extrem unwahrscheinlich" eingestuft. Tedros warf China vor, der Expertenmission für die Untersuchung der Ursprünge der Pandemie nicht genügend Daten zur Verfügung gestellt zu haben.



Die Expertenkommission war im Januar nach mehreren Verzögerungen durch China in Wuhan eingetroffen. Sie kam zu dem Schluss, dass das Virus außer in Fledermäusen auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte, auch Nerze und Katzen werden genannt.

